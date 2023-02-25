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Зеленський розповів, як війна підкосила його здоров’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як війна підкосила його здоров’я
Зеленський не зміг прочитати дрібний шрифт на етикетці чайного пакетика
фото: скріншот із відео

Президент зізнався, що не може прочитати написане на етикетці чайного пакета

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна вплинула на його здоров'я. Зокрема, глава держави зізнався, що у нього погіршився зір. Про це український лідер розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова «Рік».

Під час розмови з Комаровим у купе поїзда президент зізнався, що не може прочитати написане на етикетці чайного пакета.

«Нічого не бачу, хоч убий. Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що людей бачу. Багато ж працювали, коли не було повного освітлення. Тому що повного освітлення ми не використовували. Охорона казала: «Давайте трохи менше». Ми багато працювали багато місяців. А потім зір трохи погіршився. Лінзи я не використовую, Я читаю в окулярах. Тепер так. Все нормально», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення живе на Банковій. У документальному проєкті Дмитра Комарова «Рік» глава держави показав свою кімнату.

 

Теги: війна Володимир Зеленський президент охорона

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