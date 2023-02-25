Зеленський розповів, як війна підкосила його здоров’я

Президент зізнався, що не може прочитати написане на етикетці чайного пакета

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна вплинула на його здоров'я. Зокрема, глава держави зізнався, що у нього погіршився зір. Про це український лідер розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова «Рік».

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Під час розмови з Комаровим у купе поїзда президент зізнався, що не може прочитати написане на етикетці чайного пакета.

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«Нічого не бачу, хоч убий. Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що людей бачу. Багато ж працювали, коли не було повного освітлення. Тому що повного освітлення ми не використовували. Охорона казала: «Давайте трохи менше». Ми багато працювали багато місяців. А потім зір трохи погіршився. Лінзи я не використовую, Я читаю в окулярах. Тепер так. Все нормально», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення живе на Банковій. У документальному проєкті Дмитра Комарова «Рік» глава держави показав свою кімнату.