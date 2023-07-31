Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В одній із областей України вирує африканська чума свиней

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В одній із областей України вирує африканська чума свиней
Чернігівщина потерпає від АЧС
фото з відкритих джерел

Влада Чернігівщини намагається впоратись із небезпечною хворобою свиней

Протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС). Це було підтверджено Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Про це повідомляють у головному управлінні Держпродспоживслужби Чернігівської області.

Наразі з метою ліквідації і недопущення розповсюдження вірусу АЧС, забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в області фахівцями структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та районних державних лікарень ветеринарної медицини проводиться комплекс заходів відповідно до затверджених рішеннями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Районній державній адміністрації  планів та інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 року №111.

Африканська чума свиней – небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, що характеризується гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами у внутрішніх органах. Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може зберігатися протягом тривалого часу в тушах свиней, крові, фекаліях, у замороженому чи копченому м’ясі.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин  розробила рекомендації щодо забезпечення безпеки та ефективності вакцин проти африканської чуми свиней. Такі вакцини розробляє низка наукових центрів світу. Серед вимог до безпеки препарату зазначено, що вакцина не повинна викликати загибелі імунізованих тварин при внутрішньом'язовому введенні дози, що вдесятеро перевищує рекомендовану виробником. При цьому допускається прояв клінічних ознак хвороби та підвищення температури тіла у вакцинованих тварин. Що стосується  ефективності препарату то  вакцина в рекомендована до щеплення має захищати свиней від загибелі при внутрішньом'язовому зараженні високопатогенним штамом вірусу

За повідомленням Reuters, у липні В'єтнам схвалив перші вакцини проти АЧС для комерційного використання.

 «Що робить їх першими у світі комерційними вакцинами проти смертельної хвороби», – йдеться у публікації видання. Для комерційного використання схвалено дві вакцини проти АЧС, препарати розроблені в'єтнамськими вченими спільно із фахівцями зі США.

У публікації наводяться дані уряду, згідно з якими 650 тис. доз вакцин протестували у 40 провінціях В'єтнаму. Тепер Міністерству сільського господарства країни доручили скласти план із продажу схвалених препаратів на внутрішньому ринку та на експорт.

Читайте також: У одній із областей України запроваджено карантин через африканську чуму свиней
Теги: експорт АЧС свині хвороби карантин щеплення вірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британці перезентували новий вид генетично модифікованої сої
Дуже незвичне «м'ясо». Британські вчені створили революційний продукт
5 липня, 07:39
8 липня – День родини в Україні
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:02
Ахеджакова народилася у місті Дніпро
Лії Ахеджаковій – 85. Мужня актриса, яка пішла проти Путіна: унікальні фото
9 липня, 15:03
Херсон. Одна з камер у катівні російських військових
«Електрошок прикладали до оголених грудей»: подробиці катувань українок в окупованому Херсоні
13 липня, 14:51
ВООЗ розповіла, скільки слід вживати жирів і вуглеводів
Здорове харчування: ВООЗ оновила рекомендації
21 липня, 10:09
Експерти розповіли про корисні властивості вітаміну А для організму
Експерти розповіли про корисні властивості вітаміну А для організму
25 липня, 21:15
У разі подорожчання логістики аграріям буде не так просто перейти на інші сільгоспкультури
Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі
Вчора, 10:09
Кліщі можуть викликати алергію
Укус кліща може спровокувати у людини рідкісну алергію на м'ясо
29 липня, 20:00
Японія вдарила санкціями по промисловості РФ
Японія вдарила санкціями по промисловості РФ
28 липня, 08:16

Здоров'я

В одній із областей України вирує африканська чума свиней
В одній із областей України вирує африканська чума свиней
Соратник президента похвалився станом української медицини
Соратник президента похвалився станом української медицини
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
Українські лікарі провели унікальну операцію на мозку
Українські лікарі провели унікальну операцію на мозку
Здорове харчування: ВООЗ оновила рекомендації
Здорове харчування: ВООЗ оновила рекомендації
Еспресо лікує хворобу Альцгеймера? Лікарі знайшли пояснення
Еспресо лікує хворобу Альцгеймера? Лікарі знайшли пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
34K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
30K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
26K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
19K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
15K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту