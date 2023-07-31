В одній із областей України вирує африканська чума свиней

Влада Чернігівщини намагається впоратись із небезпечною хворобою свиней

Протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС). Це було підтверджено Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Про це повідомляють у головному управлінні Держпродспоживслужби Чернігівської області.

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Наразі з метою ліквідації і недопущення розповсюдження вірусу АЧС, забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в області фахівцями структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та районних державних лікарень ветеринарної медицини проводиться комплекс заходів відповідно до затверджених рішеннями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Районній державній адміністрації планів та інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 року №111.

Африканська чума свиней – небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, що характеризується гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами у внутрішніх органах. Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може зберігатися протягом тривалого часу в тушах свиней, крові, фекаліях, у замороженому чи копченому м’ясі.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин розробила рекомендації щодо забезпечення безпеки та ефективності вакцин проти африканської чуми свиней. Такі вакцини розробляє низка наукових центрів світу. Серед вимог до безпеки препарату зазначено, що вакцина не повинна викликати загибелі імунізованих тварин при внутрішньом'язовому введенні дози, що вдесятеро перевищує рекомендовану виробником. При цьому допускається прояв клінічних ознак хвороби та підвищення температури тіла у вакцинованих тварин. Що стосується ефективності препарату то вакцина в рекомендована до щеплення має захищати свиней від загибелі при внутрішньом'язовому зараженні високопатогенним штамом вірусу

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За повідомленням Reuters, у липні В'єтнам схвалив перші вакцини проти АЧС для комерційного використання.

«Що робить їх першими у світі комерційними вакцинами проти смертельної хвороби», – йдеться у публікації видання. Для комерційного використання схвалено дві вакцини проти АЧС, препарати розроблені в'єтнамськими вченими спільно із фахівцями зі США.

У публікації наводяться дані уряду, згідно з якими 650 тис. доз вакцин протестували у 40 провінціях В'єтнаму. Тепер Міністерству сільського господарства країни доручили скласти план із продажу схвалених препаратів на внутрішньому ринку та на експорт.