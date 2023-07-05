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Дуже незвичне «м'ясо». Британські вчені створили революційний продукт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дуже незвичне «м'ясо». Британські вчені створили революційний продукт
Британці перезентували новий вид генетично модифікованої сої
колаж: Canva

Британські вчені створили генетично модифіковану сою під назвою Piggy Sooy

 

Генетично модифіковану сою, в якій чверть білка аналогічна свинячому, а не рослинному, створила британська компанія Moolec Science. Про це пише видання All about feed.

Moolec Science заявляє, що її продукти матимуть таку ж поживну цінність, смак і текстуру, що й м'ясо, але будуть дешевшими. ГМ-соя має рожево-червоний відтінок. Науковці пояснюють це яскравим свідченням додавання генів, що виробляють білок із залізовмісною гемною групою, наприклад, міоглобін. Головний науковий співробітник Moolec Аміт Дхінгра відмовився повідомити, які саме гени свині були додані в сою. 

«Ми розробили унікальну, успішну та запатентовану платформу для експресії високоцінних білків у насінні економічно важливих культур, таких як соя», – пояснив новацію Дхінгра.

«Вона може використовуватись із широким спектром білків. Застосовується у багатьох галузях, таких як фармацевтика, косметика, діагностичні реагенти та інші галузі харчової промисловості», – додав Дхінгра.

«Наша група з вивчення біології рослин пише історію науки про їжу, я дуже пишаюся ними. Це досягнення створює прецедент для всього наукового співтовариства, що прагне досягти високого рівня експресії білка за допомогою генної інженерії», – заявив генеральний директор і співзасновник Moolec Гастон Паладіні.

Moolec подала заявку на патент продукту Piggy Sooy. Частка тваринного білка досягає 26,6% від загального розчинного білка в насінні сої, що в 4 рази вище запланованого спочатку. Це не перший винахід науковців. Компанія Moolec Science вже вирощує горох, що містить яловичий білок. 

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на свинину. Аналітики аграрного ринку кажуть, що це є нормальні сезонні коливання цін. Однак цього року до сезонних додалися ще й інші чинники. Тому вартість свинини зростає з випередженням звичних темпів. Про це пише асоціація «Свинарі України». Як зазначають в асоціації, здороження свинини є типовою сезонною «поведінкою» цін. 

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Теги: продукти свині вчені

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