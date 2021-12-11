У одній із областей України запроваджено карантин через африканську чуму свиней

В Херсонській області зафіксували випадок небезпечної хвороби

7 грудня під час проведення моніторингових обстежень місць можливого видалення трупів тварин, фахівцями Білозерської районної державної лікарні ветеринарної медицини в лісопосадці між селами Станіслав та Широка Балка Станіславської об’єднаної територіальної громади Херсонського (Білозерського) району Херсонської області виявлено чотири трупи свиней (віком 2-10 міс.). Про це повідомила Держпродспоживлужба.

Для з’ясування епізоотичної ситуації на місці та проведення епізоотичного розслідування, встановлення причин загибелі тварин, джерел і шляхів можливого занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС) і вжиття заходів щодо недопущення поширення збудника хвороби за його межі невідкладно прибула група швидкого реагування.

Було відібрано біологічний матеріал та направлено для дослідження на АЧС до Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, де було встановлено діагноз африканська чума свиней.

Проведено спалювання та захоронення залишків трупів свиней в місці їх виявлення, місце спалення оброблено хлорним вапном. Продезінфіковано задіяний автотранспорт, засоби індивідуального захисту та одноразовий спецодяг знищено шляхом спалювання.

Відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, встановлено карантин та визначено епізоотичним вогнищем (неблагополучним пунктом) місце виявлення трупів свиней на території між с. Станіслав та с. Широка Балка Станіславської ОТГ Херсонського (Білозерського) району Херсонської області.

Нагадаємо, раніше через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску.

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