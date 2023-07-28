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Японія вдарила санкціями по промисловості РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія вдарила санкціями по промисловості РФ
фото з відкритих джерел

Обмеження набудуть чинності 9 серпня

Уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів. Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема заборони торкнуться ввезення в в Росію автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Також нові обмеження стосуються таких товарів, як:

  • гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
  • автозамки та автокрісла;
  • шини для великогабаритних транспортних засобів;
  • фан, деревина, макулатура;
  • цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
  • скляні вироби;
  • деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
  • шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
  • барвники;
  • фото-або кінематографічний матеріал і т.д.

Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.

«Обмеження набудуть чинності 9 серпня», - заявив міністр економіки.

У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що Японія розглядає зняття заборони на експорт зброї з метою зміцнення вітчизняної оборонної промисловості та розширення підтримки України у війні проти Росії.

Теги: міністр Японія санкції експорт Електромобілі росія

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