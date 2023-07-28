Японія вдарила санкціями по промисловості РФ

Обмеження набудуть чинності 9 серпня

Уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів. Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє пресслужба міністерства.

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Зокрема заборони торкнуться ввезення в в Росію автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Також нові обмеження стосуються таких товарів, як:

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гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;

автозамки та автокрісла;

шини для великогабаритних транспортних засобів;

фан, деревина, макулатура;

цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;

скляні вироби;

деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;

шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;

барвники;

фото-або кінематографічний матеріал і т.д.

Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.

«Обмеження набудуть чинності 9 серпня», - заявив міністр економіки.

У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що Японія розглядає зняття заборони на експорт зброї з метою зміцнення вітчизняної оборонної промисловості та розширення підтримки України у війні проти Росії.