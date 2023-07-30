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Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі
У разі подорожчання логістики аграріям буде не так просто перейти на інші сільгоспкультури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Горбачьов пророкує ріст світових цін на зерно без українського експорту

Якщо подорожчає зерно, то за продовольчу інфляцію заплатять усі. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

Без субсидій від ЄС та Києва український неморський експорт буде невигідним для українських аграріїв, стверджує Горбачьов.

«Собівартість вирощування кукурудзи навіть у технологічно підготовленої аграрної компанії – десь близько $150 за тонyу, а на сьогодні ціна на FOB в Констанці – $220. Якщо додати логістику у розмірі $100, то вже будуть збитки на рівні $30 на тонну. Але якщо стане зрозуміло, що українська продукція поїде лише за більшу ціну або не поїде взагалі, то буде зростання цін», – каже експерт.

На його думку, розвинуті країни знайдуть вплив на дику терористичну Росію, і буде запропонований вихід з ситуації, який дозволить Україні забезпечувати світову продовольчу безпеку і продовжувати вирощувати продукцію.

«Ми бачили, як світові ринки відреагували на те, що Росія вийшла з зернової угоди та бомбила Одесу. Міжнародні трейдери вже кажуть, що світ починає працювати в парадигмі «коли Україна не зможе експортувати кукурудзу». А це значить, що світ очікує подорожчання. Якщо ж подорожчає зерно, то за продовольчу інфляцію заплатять усі», – наголосив Горбачьов.

У разі подорожчання логістики аграріям буде не так просто перейти на інші сільгоспкультури.

«Вирощувати той же ріпак не так легко. Треба декілька років тренуватися технологічно та тренувати своїх агрономів, щоб перейти з пшениці чи ячменю на виробництво ріпака. Тому не всі, на жаль, зможуть переорієнтуватись. Але якщо Україна не викине на ринки свої 50-60 млн тонн зернових та олійних, то ціна на них зросте, як мінімум, на 15-20%. І за такої ціни їх стане знову економічно обґрунтовано вирощувати», – каже Горбачов.

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом. Уряд прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).

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Теги: інфляція експорт зерно Україна

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