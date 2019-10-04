В училищі Конотопа сталося масове отруєння студентів



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Хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом «харчове отруєння»

Всі, хто звернувся за допомогою, - це юнаки віком від 15 до 18 років

У місті Конотоп у лікарню з ознаками харчового отруєння потрапили 11 студентів одного з місцевих професійно-навчальних закладів.

Про це у четвер повідомляє управління Нацполіції в Сумській області.

Зазначається, що напередодні в поліцію звернувся черговий лікар місцевої райлікарні і заявив про те, що в медустанову доставлені учні одного з вищих профучилищ, які скаржилися на нудоту і підвищену температуру.

Поліцейські встановили, що всі, хто звернувся за допомогою, - це юнаки віком від 15 до 18 років. За словами потерпілих, протягом дня вони вживали їжу як у їдальні навчального закладу, так і в міських закладах громадського харчування.

Хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом «харчове отруєння». Стан їхнього здоров'я задовільний.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ч.1 ст. 137 КК України). Поліція з'ясовує причини, які призвели до госпіталізації учнів.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих від отруєння в ресторані в селищі Путила на Буковині.

В поліції заявили, що у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.