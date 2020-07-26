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    Здоров'я

    В Україні коронавірусом заразилися 8337 медиків

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    За весь час пандемії в Україні на&nbsp;Covid-19&nbsp;захворіло 8 337 медичних працівників - В Україні коронавірусом заразилися 8337 медиків
    За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 8 337 медичних працівників

    За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 4596 дітей

    В Україні за добу коронавірус виявлено у 67 дітей і 63 медичних працівників.

    Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 920 осіб, з них 67 дітей і також 63 медичних працівники. Було госпіталізовано 174 особи», – сказав він.

    Степанов поінформував, що загалом за весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 4596 дітей та 8337 медичних працівників.

    Він зазначив також, що за попередню добу було здійснено 17 717 тестів на Covid-19, з них 12 559 досліджень – методом ПЛР, а також 5 158 досліджень методом ІФА.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    міністр Максим Степанов коронавірус
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