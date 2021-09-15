Що насправді трапилось у Вухані? В США вийшла книга про виникнення Covid-19

до того, як Китай офіційно визнав, що стався перший спалах захворювання у Вухані

Із книги випливає, що США доповіли про Covid-19 за місяць до того, як Китай офіційно визнав, що стався перший спалах захворювання у Вухані

Книгу «Що насправді трапилося у Вухані» написав китайський дисидент та правозахисник Вей Цзіншен

Китайський дисидент та правозахисник Вей Цзіншен, який зараз живе в США, доповів американським спецслужбам про поширення Covid-19 ще в листопаді 2019 року – більш ніж за місяць до того, як Китай офіційно визнав, що стався перший спалах захворювання. Про це з посиланням на книгу «Що насправді трапилося у Вухані» пише New York Post.

Цзіншен стверджує, що вперше почув про загадковий новий вірус від високопоставлених осіб в Пекіні під час Всесвітніх літніх військових ігор, які проходили у Вухані в жовтні 2019 року, і оперативно попередив про це американського політика, пов'язаного з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, і китайську правозахисницю Дімон Лю разом з її чоловіком, ексагентом ЦРУ Робертом Сюттінгером.

«Я розумів, що вони не були так сильно стурбовані цим, як я, і тому з усіх сил намагався надати більш детальну інформацію. Вони, мабуть, не вірили, що влада будь-якої країни здатні піти на таке (приховувати інформацію про спалах вірусу). Тому я продовжував спроби переконати їх у зворотному», – пояснив правозахисник.

Лю в свою чергу зазначила, що за підсумками розмови з Цзіншен склала записку, яку мала намір передати заступнику радника Трампа з національної безпеки Метту Поттінджеру.

«Але я не відправила її йому, тому що це здавалося чимось неймовірним», – пояснила Лю. Вона додала, що вважала тоді коронавірус безпечнішим атипової пневмонії.

Також колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Ашер, який вів розслідування початку спалаху Covid-19 в китайському місті Вухань, заявив, що в кінці 2019 року біля американського уряду були і інші важливі відомості про хвороби, однак там не змогли «зіставити всі факти».

Спалах Covid-19 вперше був зафіксований в грудні 2019 року у Вухані. Спочатку вважалося, що джерелом нової інфекції став ринок морепродуктів. При цьому ВООЗ заявляла, що не має перевірену інформацію про те, що джерелом коронавірусу дійсно став цей ринок.

Нагадаємо, наприкінці серпня розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу.

Перед цим Білий дім заінтригував доповіддю про походження коронавірусу.

Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.

Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

До слова, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що походження коронавірусу може так і залишитися таємницею.

Також відзначалося, що американська розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», аби зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

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