МОЗ назвало області-претенденти на потрапляння в «червону» зону

У чотирьох областях України епідемічна ситуація стрімко погіршується

У «червону» зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом. Про це сказав у інтерв'ю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка на «24 каналі».

«Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська», – сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

«Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області», – уточнив Ляшко.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Ляшко також сказав, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

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