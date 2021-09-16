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    МОЗ назвало області-претенденти на потрапляння в «червону» зону

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    Уже скоро деякі регіони можуть почервоніти - МОЗ назвало області-претенденти на потрапляння в «червону» зону
    Уже скоро деякі регіони можуть почервоніти
    Фото з відкритих джерел

    У чотирьох областях України епідемічна ситуація стрімко погіршується

    У «червону» зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом. Про це сказав у інтерв'ю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка на «24 каналі».

    «Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська», – сказав Ляшко.

    Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

    За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

    «Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області», – уточнив Ляшко.

    Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

    Ляшко також сказав, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

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    Теги: міністр Україна Чернівецька область населення коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ назвало області-претенденти на потрапляння в «червону» зону