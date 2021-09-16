Міністр розповів, що робитимуть з вакцинами, термін придатності яких спливає

У МОЗ обіцяють планувати усе так, щоб ефективно використати наявну вакцину

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, який план дії розглядають у відомстві щодо вакцин проти коронавірусу, термін придатності яких незабаром закінчиться. Він наполягає, що у МОЗ зроблять усе можливе, щоб препарат не довелося просто утилізувати. Про це міністр розповів в етері «24 каналу».

Ляшко зазначив, що у МОЗ будуть планувати усе так, щоб ефективно використати наявну вакцину.

«Ми привезли максимум вакцин, які сьогодні є. Далі плануємо використати цю вакцину, закликаємо українців вакцинуватися для того, щоб продукт, який сьогодні є дефіцитом у глобальному вимірі, не був протермінований», – сказав він.

Ляшко пояснив, що термін придатності вакцин сягає 6 місяців. Але поки препарати доставлять на територію України, вже минає певний час, тож вакцину потрібно досить швидко використати.

Втім, Ляшко зазначив, що не буде обмежувати постачання вакцини в Україну, щоб створити ажіотаж у пошуку вакцин, «для того, щоб вона десь не була протермінована».

Натомість якщо вакцину десь не встигатимуть використати, у МОЗ хочуть поділитися нею з країнами-партнерами, де її зможуть застосувати. Так, коли в Україні не було вакцин, міністерство зверталося по контракти та до партнерів, щоб ті надали нам гуманітарну допомогу.

«Якщо [препарат] буде протермінований – зрозуміло, він буде вилучений з обігу та підлягатиме утилізації. Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України», – каже Ляшко.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів нам, що в Україні станом на 5 вересня зберігалося майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусного захворювання. У деяких із них термін придатності закінчується, починаючи з жовтня.

Наприклад, на рівні областей зберігається понад три мільйони доз вакцини AstraZeneca. За словами Кузіна, у деяких партіях цього препарату термін придатності закінчується у жовтні, листопаді та грудні.

Також в областях близько 1,1 мільйона доз Comirnaty (Pfizer) – у неї є декілька тисяч доз, термін придатності яких закінчується у листопаді-грудні.

За словами санлікаря, щоб максимально ефективно використати вакцини, МОЗ використовує декілька методів: перерозподіл між областями, використання вакцини з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням тощо.

Раніше повідомлялось, що мільйони доз вакцини, завезеної в Україну, доведеться викинути. Вчений-біофізик Семен Єсилевський каже, що відповідальність за повільні темпи вакцинації та провал інформаційної кампанії з її просування Семен Єсилевський покладає на керівництво Міністерства охорони здоров’я. На його думку, МОЗ мало всі можливості прискорити вакцинацію щонайменше вдвічі.

До слова, як з'ясувала СБУ, «армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні.

Раніше прем'єр розповів, чи збирається уряд запровадити обов'язкову Covid-вакцинацію.

Тим часом Італія запроваджує обов'язкову вакцинацію для усіх, хто хоче працювати.

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