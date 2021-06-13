Коронавірус відступає: в Україні за добу виявили 857 випадків Covid-19

За останню добу в Україні померли 33 людини

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 684 особи;

летальних випадків – 33;

одужало – 1652 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17138 осіб,

методом ІФА – 4226 осіб,

експрес-тестами – 9893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2223558 осіб;

одужало – 2127337 осіб;

летальних випадків – 51679;

проведено ПЛР-тестувань – 10504548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.

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