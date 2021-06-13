Коронавірус відступає: в Україні за добу виявили 857 випадків Covid-19
За останню добу в Україні померли 33 людини
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 684 особи;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1652 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17138 осіб,
- методом ІФА – 4226 осіб,
- експрес-тестами – 9893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2223558 осіб;
- одужало – 2127337 осіб;
- летальних випадків – 51679;
- проведено ПЛР-тестувань – 10504548.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.