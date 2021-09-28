В Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу
У понеділок 1,2 тис. українців потрапили в лікарню з Covid-19
За минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165). Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 288 осіб, летальних випадків – 143, одужало – 2 927 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 31 тис. осіб,
- методом ІФА – 9 тис. осіб,
- експрес-тестами – майже 25,7 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,4 млн осіб;
- одужало – 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – майже 56 тис;
- проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).
До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.
Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.