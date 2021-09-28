  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Дніпропетровській області - В Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Дніпропетровській області
    фото з відкритих джерел

    У понеділок 1,2 тис. українців потрапили в лікарню з Covid-19

    За минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165). Про це повідомляє МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 288 осіб, летальних випадків – 143, одужало – 2 927 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 31 тис. осіб,
    • методом ІФА – 9 тис. осіб,
    • експрес-тестами – майже 25,7 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,4 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – майже 56 тис;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

    2_78

    До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу