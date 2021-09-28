В Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Дніпропетровській області

У понеділок 1,2 тис. українців потрапили в лікарню з Covid-19

За минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165). Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 288 осіб, летальних випадків – 143, одужало – 2 927 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 31 тис. осіб,

методом ІФА – 9 тис. осіб,

експрес-тестами – майже 25,7 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,4 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – майже 56 тис;

проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.