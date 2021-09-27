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    Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі

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    Терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі - Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі
    Терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі
    Фото з відкритих джерел

    Препарат має на меті захист від зараження Covid-19

    Базована в США фармацевтична компанія Pfizer у понеділок, 27 вересня, повідомила про початок фази великого тестування перорального антивірусного препарату для запобігання зараження коронавірусом у разі безпосереднього контакту з хворим на Covid-19. Про це пише Іnterfax-Україна.

    «Pfizer сьогодні оголосила про початок другої фази дослідження для оцінки нового перорального противірусного PF-07321332, застосовуваного спільно з невеликою дозою препарату Ритонавір, для запобігання захворювання Covid-19», – йдеться в пресрелізі компанії.

    На даному етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. осіб. Дехто з них отримає плацебо.

    «Ми вважаємо, що боротьба проти вірусу вимагає ефективного лікування для тих, хто контактує або потрапив під вплив вірусу... У разі успішного випробування, ми вважаємо, що терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі – можливо, запобігати симптоматичному перебігу хвороби», – сказав один із провідних вчених компанії Pfizer Майкл Долстен.

    Ритонавір, який фахівці використовують для боротьби проти коронавірусу, зазвичай застосовується в поєднанні з іншими препаратами для лікування ВІЛ-інфекції.

    Нагадаємо, для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці очікуються щотижневі поставки по майже 500 тис. доз вакцини Pfizer.

    До слова, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі. В Україні найчастіше проводять дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

    Раніше генеральний директор транснаціональної фармацевтичної компанії Pfizer Альберт вважає, що якщо буде проводитися щорічна вакцинація проти коронавірусу, пандемія закінчиться і світ повернеться до «нормального життя».

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    Теги: США хвороби вірус коронавірус
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    Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі