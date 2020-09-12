В Україні зміняться правила викликів швидкої допомоги: подробиці



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На виклик приїжджатиме «швидка», машина якої найближче до пацієнта

Виклики поділять на чотири категорії

Міністерство охорони здоров'я з 2021 року змінює алгоритм виклику «швидкої допомоги». Виклики будуть ділити на чотири категорії.

Про це сказав голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

«У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це – критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то «швидка» повинна бути практично миттєво на місці», – заявив він.

Міністр додав, що також вводиться принцип екстериторіальності. Це означає, що до пацієнта повинна приїхати «швидка допомога», яка ближче всього до нього знаходиться, а не залежно від місця прописки, районного поділу.

«Також змінимо маршрутизацію. Чітко визначаємо маршрути у залежності від стану пацієнта. Буде чіткий маршрут, у який медичний заклад будуть везти цього пацієнта, де його вже повинні чекати і відразу невідкладно надавати допомогу», - сказав міністр.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні близько 1800 автомобілів «швидкої допомоги» необхідно замінити. До 2020 року планують закупити 400 таких авто.

«У нас є 922 мільйони гривень. Зараз йде процес закупівлі машин екстреної медичної допомоги. Близько 400 машин ми збираємося закупити (у 2020 році, – ред.). Далі, у 2021 році, ще 700 (авто швидкої допомоги, – ред.) ми у своїх пропозиціях заклали. І ще 707 автомобілів у 2022 році. Це та кількість, яка вимагає заміни. Машини, які сьогодні експлуатуються в центрах екстреної медичної допомоги», – повідомив Степанов.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.