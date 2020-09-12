Чому Україна не Швеція? Про медицину у цифрах Там лікують в лікарнях, а в нас їх закривають...
Там вас будуть лікувати, якщо ви захворієте...
Мені дуже подобаються порівняння нас зі Швецією.
Як там все успішно вийшло і як нам треба рівнятися на них. Давайте будемо рівнятися.
У Швеції живе 10 млн чоловік. Практично вся охорона здоров'я безкоштовно. Навіть зуби лікують за рахунок держави. Витрати на медицину 11 відсотків ВВП на рік. Приблизно $55 млрд або $5,5 тисяч на людину. Після початку епідемії держава виділила на боротьбу з ковідом, підтримку бізнесів і населення $30 млрд.
У нас витрати на медицину в рік приблизно $4 млрд або $100 на людину. Коронавірусний фонд – 60 млрд грн. З яких 30 вже витратили на дороги.
Тому хочу вам повідомити неприємну різницю між нами і Швецією. Якщо ви і далі хочете з нею рівнятися. Там вас будуть лікувати, якщо ви захворієте. А у нас вас будуть закривати, щоб ви не захворіли. Якщо у вас клепки бракує самим «закриватися».
Відчуваєте різницю? А вона є.
Джерело: блог Олександра Деркача