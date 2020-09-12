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    Думки вголос

    Чому Україна не Швеція? Про медицину у цифрах Там лікують в лікарнях, а в нас їх закривають...

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    <span>Прем&rsquo;єр-міністром Швеції Стефан Левен та президент України Володимир Зеленський</span> - Чому Україна не Швеція? Про медицину у цифрах Там лікують в лікарнях, а в нас їх закривають...
    Прем’єр-міністром Швеції Стефан Левен та президент України Володимир Зеленський

    Там вас будуть лікувати, якщо ви захворієте...

    Мені дуже подобаються порівняння нас зі Швецією.

    Як там все успішно вийшло і як нам треба рівнятися на них. Давайте будемо рівнятися.

    У Швеції живе 10 млн чоловік. Практично вся охорона здоров'я безкоштовно. Навіть зуби лікують за рахунок держави. Витрати на медицину 11 відсотків ВВП на рік. Приблизно $55 млрд або $5,5 тисяч на людину. Після початку епідемії держава виділила на боротьбу з ковідом, підтримку бізнесів і населення $30 млрд.

    У нас витрати на медицину в рік приблизно $4 млрд або $100 на людину. Коронавірусний фонд – 60 млрд грн. З яких 30 вже витратили на дороги.

    Тому хочу вам повідомити неприємну різницю між нами і Швецією. Якщо ви і далі хочете з нею рівнятися. Там вас будуть лікувати, якщо ви захворієте. А у нас вас будуть закривати, щоб ви не захворіли. Якщо у вас клепки бракує самим «закриватися».

    Відчуваєте різницю? А вона є.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Швеція держава Україна населення коронавірус
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