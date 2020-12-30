У світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей

Про це повідомляє Bloomberg.

Вакцинація вже стартувала у 22 країнах. Зокрема, у США вже ввели 2,32 млн доз вакцин. У Західній Вірджинії, Алясці, Північній та Південній Дакоті рівень вакцинації населення сягнув 1,7%. У цій країні наразі роблять щеплення препаратами компаній Moderna та Pfizer і BioNTech.

У Китаї вже ввели мільйон доз вакцини, у Великій Британії — 625 тисяч, в Ізраїлі та Росії — понад 400 тисяч.

Як пише Bloomberg, забезпечення вакциною мільярдів людей у всьому світі стане однією з найбільших логістичних проблем в історії людства. У світі вже зарезервовано 8,15 млрд доз вакцин. Лідером тут є препарат від AstraZeneca — компанія вже отримала замовлень на 2,9 млрд доз.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Зазначимо, що 30 грудня Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZeneca. Міністр охорони здоровʼя Метью Генкок повідомив, що робити щеплення нею почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни, яка стартувала 8 грудня.



