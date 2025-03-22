Папі Римському доведеться заново вчитися розмовляти після тривалої пневмонії

Кардинал запевнив, що після хвороби та лікування фізичний стан понтифіка залишиться таким, як і до госпіталізації

Кардинал Віктор Мануель Фернандес зробив заяву щодо стану здоров'я та майбутнього Папи Франциска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кардинал запевнив, що після хвороби та лікування фізичний стан понтифіка залишиться таким, як і до госпіталізації. Однак через кисневу терапію Папа змушений заново вчитися розмовляти. На єдиному записі голосу Франциска, оприлюдненому Ватиканом за останній місяць, помітно, що йому важко говорити, бракує повітря, а слова звучать нерозбірливо.

Кардинал Фернандес відкинув припущення про можливе зречення понтифіка, зазначивши, що Папа прагне повністю присвятити свій залишок часу служінню іншим.

Щодо повернення Франциска до виконання обов’язків перед Великоднем, ситуація залишається невизначеною: лікарі можуть не дозволити йому залишити госпіталь до 20 квітня, оскільки хочуть бути «на 100% впевнені в його одужанні».

Нагадаємо, що у січні Папа Римський захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням.

Зокрема із 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває у клініці «Агостіно Джемеллі». Напередодні, 10 березня, Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок.