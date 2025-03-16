Ватикан оприлюднив фото Папи Римського у лікарні

Понтифік щодня молиться у каплиці

Стан 88-річного Папи Франциска залишається стабільним: триває респіраторна терапія та фізіотерапія. Папа навіть співслужив Святу Месу в лікарні. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Ватикану, який оприлюднив світлину Папи під час Меси.

Пресслужба Святого Престолу проінформувала про здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні. Тож, за повідомленням Ватикану, стан Папи залишається стабільним.

«Уранці він співслужив недільну Святу Месу в каплиці поруч зі своєю палатою та цього дня не приймав жодних відвідувачів. Він з хорошими результатами продовжує призначену терапію, в тому числі дихальну та рухову реабілітацію, а день провів між молитвою, відпочинком та деякою роботою», – ідеться у повідомленні.

На світлині, що оприлюднив Ватикан, Франциск обернений до розп’яття у вівтарі каплиці при лікарні. Понтифік молиться там щодня, відтоді як почувається трохи краще, кажуть його представники.

Нагадаємо, Папа Римський у найближчі дні перебуватиме у стаціонарі і продовжить медикаментозне лікування. Лікарі стежитимуть за його станом.

Напередодні, 10 березня, Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок, ніч минула спокійно.

Із 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває у клініці «Агостіно Джемеллі».

У січні він захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням.

Раніше «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». У минулу неділю, 9 березня, Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.