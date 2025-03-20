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Папа Римський більше не потребує вентиляції легень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Папа Римський більше не потребує вентиляції легень
Стан 88-річного Папи Франциска залишається стабільним
фото з відкритих джерел

Папа Франциск перебуває на лікуванні від двосторонньої пневмонії з 14 лютого

Папа Римський Франциск більше не потребує штучної вентиляції легенів вночі і менше потребує кисневої терапії вдень. Понтифік вже зміг очолив месу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Під час гострої стадії своєї хвороби очільник Римо-католицької церкви використовував уночі неінвазивний механічний прилад для вентиляції легенів, щоб уникнути проблем під час сну. Зараз такої потреби вже немає, хоча Франциск все одно отримує додатковий кисень через підносову трубку. 

Загалом клінічний стан понтифіка стабільно поліпшується. Медики говорять про контрольованість інфекції: аналізи крові нормальні, жару не спостерігається.

Нагадаємо, Папа Римський найближчими днями перебуватиме у стаціонарі і продовжить медикаментозне лікування. Лікарі стежитимуть за його станом. З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває у клініці «Агостіно Джемеллі».

У січні він захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. 

Раніше «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». У минулу неділю, 9 березня, Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

До слова, 10 березня Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок.

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Теги: Папа Римський лікарня здоров'я

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