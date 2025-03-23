Папу Римського випишуть з лікарні вже сьогодні

Станом на 21 березня було невідомо, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня

Понтифік від 14 лютого перебуває у лікарні

Папу Римського Франциска, якого госпіталізували з двосторонньою пневмонією понад місяць тому, випишуть з лікарні сьогодні, 23 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нолова команди медиків, які доглядали Франциска Серджіо Альфʼєрі, каже, що понтифік ще потребуватиме відпочинку у Ватикані. Лікар додав, що Папі прописали два місяці спокою і порадили утриматися від зустрічей з великими групами людей, а також заходів, що вимагають особливих зусиль.

За час боротьби з хворобою понтифік переніс чотири гострі напади, які у Ватикані назвали «респіраторними кризами». За словами Альфʼєрі, два з них були критичними й загрожували життю Папи Римського.

Папа, який набрав вагу останніми роками, використовуючи крісло колісне через болі в колінах і спині, тепер схуд. «Але, скажімо так, він мав трохи про запас, тому нас це не турбує», – додав Альфʼєрі.

Нагадаємо, що Кардинал Віктор Мануель Фернандес запевнив, що після хвороби та лікування фізичний стан понтифіка залишиться таким, як і до госпіталізації. Однак через кисневу терапію Папа змушений заново вчитися розмовляти.

На єдиному записі голосу Франциска, оприлюдненому Ватиканом за останній місяць, помітно, що йому важко говорити, бракує повітря, а слова звучать нерозбірливо.

Пресслужба Святого Престолу проінформувала про здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні. Тож, за повідомленням Ватикану, стан Папи залишається стабільним.