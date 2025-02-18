Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico
Бронхіт 88-річного понтифіка перейшов у «полімікробну інфекцію»
фото з відкритих джерел

Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу йому не вдасться вилікуватися

88-річний Папа Римський Франциск досі перебуває у лікарні, куди він потрапив із бронхітом. Понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу. Про це повідомляє Politico.

Як повідомила пресслужба Ватикану, бронхіт 88-річного понтифіка, якому в юності видалили частину легені, перейшов у «полімікробну інфекцію» зі «складною клінічною картиною». Стан Папи Римського погіршився, і лікарям довелося змінити підхід до його лікування.

За словами джерел, Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу йому не вдасться вилікуватися. Раніше лікарі заборонили йому виголошувати регулярну ранкову проповідь Ангела Господнього, яку він рідко пропускав, навіть коли був госпіталізований. Зазначається, що зараз понтифік діє виключно за «вказівкою лікарів».

У зв’язку з погіршенням його здоров’я протягом останнього місяця Франциск також перейшов до завершення ключових ініціатив і призначення на ключові посади людей, які йому симпатизують.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск залишається у лікарні, оскільки його стан потребує подальшого лікування у стаціонарних умовах.

Раніше йшлось про те, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу. 

До слова, Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.

Читайте також:

Теги: Папа Римський смерть Ватикан хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни кладуть квіти до могили Навального
Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?
16 лютого, 13:23
У лісопосадці на Тернопільщині знайдено людські рештки
У лісопосадці на Тернопільщині знайдено людські рештки
11 лютого, 02:15
Жінки відпочивали в хостелі, який напередодні обробляли від клопів
Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки
9 лютого, 01:45
Командир 37 ОБрМП Сергій Шаталов
Командир морпіхів розповів про найскладніший у житті наказ, який йому довелося віддавати
8 лютого, 19:13
Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність
Судмедексперти назвали причину смерті чоловіка у ТЦК на Буковині
8 лютого, 15:37
Наразі відомо про чотирьох загиблих
«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни
2 лютого, 01:40
Coca-Cola має проблеми у Європі
Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку
28 сiчня, 12:24
Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня
Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом щодо святкування Великодня
26 сiчня, 19:49
Внаслідок ДТП є загиблі та поранені
На Вінниччині у ДТП загинули троє людей (фото)
23 сiчня, 22:15

Соціум

Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico
Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico
Словаччина депортувала українця через звинувачення у підготовці держперевороту
Словаччина депортувала українця через звинувачення у підготовці держперевороту
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів
Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів
Генштаб розкрив деталі удару по стратегічних об’єктах РФ 17 лютого
Генштаб розкрив деталі удару по стратегічних об’єктах РФ 17 лютого
Що варто відвідати у Туреччині: рейтинг від Google Maps
Що варто відвідати у Туреччині: рейтинг від Google Maps

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
8435
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
7948
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
6609
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
6088
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua