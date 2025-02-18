Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico

Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу йому не вдасться вилікуватися

88-річний Папа Римський Франциск досі перебуває у лікарні, куди він потрапив із бронхітом. Понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу. Про це повідомляє Politico.

Як повідомила пресслужба Ватикану, бронхіт 88-річного понтифіка, якому в юності видалили частину легені, перейшов у «полімікробну інфекцію» зі «складною клінічною картиною». Стан Папи Римського погіршився, і лікарям довелося змінити підхід до його лікування.

За словами джерел, Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу йому не вдасться вилікуватися. Раніше лікарі заборонили йому виголошувати регулярну ранкову проповідь Ангела Господнього, яку він рідко пропускав, навіть коли був госпіталізований. Зазначається, що зараз понтифік діє виключно за «вказівкою лікарів».

У зв’язку з погіршенням його здоров’я протягом останнього місяця Франциск також перейшов до завершення ключових ініціатив і призначення на ключові посади людей, які йому симпатизують.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск залишається у лікарні, оскільки його стан потребує подальшого лікування у стаціонарних умовах.

Раніше йшлось про те, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу.

До слова, Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.