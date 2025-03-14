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Патріарх Варфоломій, кардинал Паролін: Зеленський провів низку важливих розмов

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Патріарх Варфоломій, кардинал Паролін: Зеленський провів низку важливих розмов
Також президент України відзвітував щодо розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном
фото: president.gov.ua

Зеленський: Ватикан дуже добре сприймає те, що зараз реально зберегти життя завдяки тиші

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі розмови, проведені із світовими політичними та релігійними лідерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

«Сьогодні я чув багато правильних слів про те, що війну треба закінчувати. Чув багато схвалення української позиції. Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир. Я говорив сьогодні з кардиналом Пароліном, Державним секретарем Ватикану. Подякував за підтримку й за молитви за Україну та мир. Ватикан дуже добре сприймає те, що зараз реально зберегти життя завдяки тиші. Говорили також і про звільнення наших людей із російського полону, про повернення депортованих дорослих і викрадених наших дітей», – написав Зеленський.

Також гарант мав розмову із Патріархом Варфоломієм: «Теж – підтримка нашої держави, наших людей. Підтримка нашої дипломатії. Я дякую його Всесвятості».

Крім цього, Зеленський говорив з американським пастором Франкліном Гремом, президентом Євангельської асоціації Біллі Грема. Він подякував за підтримку та молитви заради миру, заради України. «Дуже мудра людина. І ми дуже цінуємо такі голоси у Сполучених Штатах Америки – голоси заради миру», – додав Зеленський.

Також президент України відзвітував щодо розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї. Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи. Гарантії безпеки, ситуація на землі, можливий розвиток ситуації – в усьому цьому маємо чітку підтримку Франції. Дякуємо», – заявив гарант.

Наприкінці Зеленський анонсував розмову з президентом Туреччини Ердоганом.

«Я хочу поінформувати президента про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни. Завтра відбудеться саміт європейських партнерів: ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, глава Української греко-католицької церкви митрополит Святослав зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Предстоятель УГКЦ подарував йому уламок російського безпілотника, який збила протиповітряна оборона над Патріаршим собором у Києві.

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Теги: саміт Ватикан Володимир Зеленський президент звільнення

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