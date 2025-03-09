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Папа Римський у лікарні згадав про Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Папа Римський у лікарні згадав про Україну
Віряни у всьому світі моляться за здоров'я Папи Римського
фото: rkc.org.ua

Понтифік подякував усім, хто молиться за нього

Папа Франциск, перебуваючи у лікарні, звернувся до вірян із традиційним роздумом до недільної молитви «Ангел Господній». Він наголосив на важливості Великого Посту та закликав не припиняти молитися за мир у світі. Про це повідомиляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ватикану.

«Разом і надалі молімося про дар миру, особливо для стражденної України, Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго. Занепокоєний також відновленням насильства у деяких регіонах Сирії. Сподіваюся, що воно буде остаточно припинене з повагою до всіх етнічних і релігійних громад, особливо до цивільного населення», – сказав Папа.

Понтифік подякував усім, хто молиться за нього, та запевнив у своїх молитвах за них.

«Дякую всім від щирого серця. І я також молюся за вас», – зазначив Папа Франциск.

Напередодні Папа Римський Франциск, який майже три тижні бореться з двосторонньою пневмонією, провів спокійну ніч у лікарні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, добре спав у ніч на 3 березня, і його клінічний стан «залишається стабільним». За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

Нагадаємо, у січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію. Папі Римському Франциску 88 років.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

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Теги: Папа Римський Ватикан населення хвороба

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