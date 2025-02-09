Папа Римський не зміг завершити проповідь: що йому завадило

Понтифік закликав молитися за мир у країнах, що страждають через війни

Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця. Про це повідомляє Ansa.

«Зараз я вибачаюся і прошу помічника продовжити читати (проповідь, – ред.), тому що мені важко дихати», – сказав 88-річний понтифік, який лікується від важкого бронхіту.

У своїй проповіді понтифік закликав військових і силовиків «не втрачати з поля зору мету їхньої служби»: «сприяти життю, рятувати життя» і «завжди захищати життя».

«Будьте пильними проти спокуси культивувати дух війни; будьте пильними, щоб не спокуситися міфом сили та гуркотом зброї; будьте пильними, щоб не заразитися отрутою пропаганди ненависті», – зазначив Папа.

Звертаючись до паломників, які представляли силовиків із понад 100 країн світу, він назвав військових «служителями безпеки та свободи народів». Понтифік наголосив, що «метою військової служби є законна самооборона, не домінування над іншими народами».

Він також закликав молитися за мир у країнах, що страждають через війни, зокрема й у «стражденній Україні». «Нехай повсюди замовкне зброя, і нехай буде почутий крик народів, які просять миру», – наголосив понтифік.

Нагадаємо, Папа Франциск розпочав Новий рік із заклику до вірян відмовитися від абортів, наголошуючи на необхідності захищати життя від моменту зачаття до природної смерті. Також, на його думку, бідним країнам варто пробачити всі борги.

До цього Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання закликав до припинення вогню в Україні та мирних перемовин. «Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав понтифік.

Папа також закликав до припинення вогню на Близькому Сході, звільнення заручників та надання допомогу «виснаженому голодом і війною» населенню.