«Добре відпочив протягом ночі». Ватикан повідомив про стан Папи Римського

Понтифік продовжує лікування та дихальну фізіотерапію

Папа Римський Франциск, який майже три тижні бореться з двосторонньою пневмонією, провів спокійну ніч у лікарні. Він добре відпочив протягом ночі і прокинувся незадовго після 8:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Ввечері 4 березня, згідно з планом, Папі Римському було відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень до ранку. Загальна клінічна картина залишається складною.

Уже вранці 5 березня понтифік продовжив лікування та дихальну фізіотерапію. Після нічної неінвазивної механічної вентиляції легень він перейшов на високопотокову кисневу терапію з використанням носових канюль. Його стан стабільний.

Раніше «Главком» повідомляв, що Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, добре спав у ніч на 3 березня, і його клінічний стан «залишається стабільним». За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

Нагадаємо, у січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію. Папі Римському Франциску 88 років.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.