Був за крок від смерті. Стало відомо, хто відіграв важливу роль у порятунку Папи Римського

Під час лікування у Франциска було чотири критичні «респіраторні кризи», які супроводжувалися нападами кашлю

Вирішальну роль у продовженні лікування відіграв особистий медбрат Папи, який закликав команду не закінчувати лікування

Папа Римський Франциск опинився у критичному стані під час 38-денного перебування в лікарні через двосторонню пневмонію. Його лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. Як передає «Главком», про це заявив керівник медичної команди понтифіка Серджо Альф’єрі, повідомляє Reuters.

За словами лікаря, особливо небезпечною стала ніч проти 28 лютого, коли Папа ледь не задихнувся від власної блювоти.

«Існував реальний ризик, що (Папа - «Главком») не витримає. Нам довелося обирати: чи зупинитися на цьому і відпустити його, чи йти далі й пробувати всі інші можливі ліки й методи лікування, водночас ризикуючи пошкодити інші органи. Зрештою, ми обрали цей шлях (продовжити лікування – «Главком»)», – розповів Альф’єрі.

Під час лікування у Франциска було чотири критичні «респіраторні кризи», які супроводжувалися нападами кашлю, схожими на астматичні. Дві з них поставили його життя під загрозу.

За словами лікаря, вирішальну роль у продовженні лікування відіграв особистий медбрат Папи Массіміліано Страппетті, який закликав команду не здаватися. «Спробуйте все, не припиняйте боротьбу», – казав він.

Лікарі ризикували пошкодити нирки та кістковий мозок Франциска, але його організм зрештою відреагував на терапію, і запалення легенів почало спадати. Попри виписку, Папа має пройти ще двомісячний курс реабілітації.

Як повідомлялося, Папу Римського Франциска, якого госпіталізували з двосторонньою пневмонією понад місяць тому, випишуть з лікарні 23 березня.

Нагадаємо, що Кардинал Віктор Мануель Фернандес запевнив, що після хвороби та лікування фізичний стан понтифіка залишиться таким, як і до госпіталізації. Однак через кисневу терапію Папа змушений заново вчитися розмовляти.

На єдиному записі голосу Франциска, оприлюдненому Ватиканом за останній місяць, помітно, що йому важко говорити, бракує повітря, а слова звучать нерозбірливо.

23 березня, Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї.