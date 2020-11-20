Вчені назвали чотири ранніх симптоми Covid-19

За даними канадських фахівців, кожен п'ятий хворий повідомив про шлунково-кишкові симптоми

Вчені з Канади, Великобританії та США визначили чотири симптоми, які можуть свідчити про розвиток коронавірусної інфекції на ранній стадії.

Про результати дослідження повідомляє Daily Express.

За даними канадських фахівців, кожен п'ятий хворий повідомив про шлунково-кишкові симптоми, які включали в себе втрату апетиту, нудоту, діарею і біль в животі.

За словами співавтора дослідження, викладача медичного факультету Університету Альберти доктора Мітча Вілсона, ці симтоми не завжди вказують на коронавірус, проте можуть бути викликані інфекцією, тому вимагають звернення до лікаря. Доктор Даяна Галл підтвердила, що діарея входить до переліку ранніх симптомів зараження.

Ще однією ознакою Covid-19 може бути кон'юнктивіт. За даними Американської академії офтальмології, він розвивається у 3% пацієнтів із коронавірусом. Медики пояснюють, що вірус може поширюватися через рідину з очей зараженого або предметів, на яких вона залишається.

Третій ранній симптом коронавірусу – сплутаність свідомості. Фахівці з Імперського коледжу Лондона стверджують, що вона може спостерігатися протягом тижнів і місяців після одужання. Деякі пацієнти втрачають здатність згадувати базові речі і підтримувати бесіду. Ступінь пошкодження мозку при цьому пов'язують з тяжкістю інфекції.

Вчені з Трініті-коледжу в Дубліні вважають раннім симптомом коронавірусу сильну втому. На неї скаржаться в середньому 52% перехворілих, у деяких вона спостерігається через 10 тижнів після одужання.

Раніше вчені попереджали, що першим можливим симптомом зараження коронавірусом можуть бути ураження шкіри. Дерматози та шкірні висипи у інфікованих науковці розділили на сім груп: ангіїт; папуло-сквамозні висипи і рожевий лишай; токсідермія; кропив’янка; інфекційні еритеми і коре подібний висип; папули-везікулезні висипання по типу міліарії і еккрінної пітниці; артифіціальні поразки (трофічні зміни тканин обличчя).

Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.