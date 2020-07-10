Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу



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Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу

У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання

Вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету.

Препринт дослідження виклали на сайті medRxiv.

Відзначається, що вони займалися вивченням стану здоров'я 55 пацієнтів різного віку і статі, які перехворіли на Covid-19.

Вчені з'ясували, що рівень лімфоцитів, які відповідають за імунітет, у цих людей знизився. При цьому рівень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

Автори публікації вважають, це вірус SARS-CoV-2 впливає на клітини крові і потенційні порушення імунітету.

Раніше повідомлялося, що вчені Університету Південної Флориди і їх колеги з університету Арізони знайшли кілька потенційних препаратів проти Sars-Cov-2. Виявлені з'єднання здатні придушити реплікацію коронавірусу в клітинах людини.

Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.