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    У світі

    Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу

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    Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу - Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу
    Вчені попередили про збої в імунітеті після коронавірусу

    У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання

    Вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету.

    Препринт дослідження виклали на сайті medRxiv.

    Відзначається, що вони займалися вивченням стану здоров'я 55 пацієнтів різного віку і статі, які перехворіли на Covid-19.

    Вчені з'ясували, що рівень лімфоцитів, які відповідають за імунітет, у цих людей знизився. При цьому рівень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

    Автори публікації вважають, це вірус SARS-CoV-2 впливає на клітини крові і потенційні порушення імунітету.

    Раніше повідомлялося, що вчені Університету Південної Флориди і їх колеги з університету Арізони знайшли кілька потенційних препаратів проти Sars-Cov-2. Виявлені з'єднання здатні придушити реплікацію коронавірусу в клітинах людини.

    Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

    Китай імунітет вірус ВООЗ коронавірус
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