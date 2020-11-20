Кабмін планує ввести повний локдаун: мер Івано-Франківська назвав дати

Карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів, зазначив Марцінків

Кабінет міністрів України планує ввести повний локдаун на кілька тижнів.

Про це в Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він уточнив, що карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів.

Так, при песимістичному сценарії локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, при оптимістичному - 20-25 грудня.

Сам Марцинків раніше пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину та назвав постанову уряду «дебільною».

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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