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    Здоров'я

    Українці можуть безкоштовно отримати 85 препаратів за програмою «Доступні ліки»

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    85 лікарських засобів пацієнт може отримати безоплатно - Українці можуть безкоштовно отримати 85 препаратів за програмою «Доступні ліки»
    85 лікарських засобів пацієнт може отримати безоплатно

    У 2020 році лікарі первинної медичної допомоги виписали своїм пацієнтам понад 12 млн е-рецептів

    Майже 2,5 млн українців скористалися державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». На сьогодні у ній 264 лікарських засоби, 85 з яких – безкоштовні.

    Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я.

    «Сьогодні державною програмою реімбурсації «Доступні ліки» скористалися 2 млн 460 тисяч пацієнтів. З них понад 1,6 млн – віком 65+. Програма розрахована на людей, які мають серцево–судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу», – вказано у повідомленні.

    Зазначається, що для пацієнтів доступні 200 ліків для лікування серцево-судинних захворювань, 48 – для лікування діабету ІІ типу, 15 – від бронхіальної астми та один препарат для лікування ревматичних хвороб.

    Серед них 85 лікарських засобів пацієнт може отримати безоплатно. А саме: 62 препарати для лікування серцево-судинних захворювань, 17 – від діабету ІІ типу та 6 – від бронхіальної астми. За лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб пацієнт сплачує повну ціну.

    «У 2020 році лікарі первинної медичної допомоги виписали своїм пацієнтам понад 12 млн е–рецептів. З них майже 63% – для пацієнтів старше 65 років», – зазначається у повідомленні.

    З 1 квітня 2019 року паперовий рецепт перетворився на електронний.

    «За результатами дослідження «Індекс здоров’я» 2019 року, більш ніж половина (57,5%) опитаних користувачів програми вважають, що у 2019 році ліки стали дійсно доступнішими, у порівнянні з 2018 роком», – додали у НСЗУ.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я ліки рецепт
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