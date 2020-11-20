Українці можуть безкоштовно отримати 85 препаратів за програмою «Доступні ліки»

У 2020 році лікарі первинної медичної допомоги виписали своїм пацієнтам понад 12 млн е-рецептів

Майже 2,5 млн українців скористалися державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». На сьогодні у ній 264 лікарських засоби, 85 з яких – безкоштовні.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я.

«Сьогодні державною програмою реімбурсації «Доступні ліки» скористалися 2 млн 460 тисяч пацієнтів. З них понад 1,6 млн – віком 65+. Програма розрахована на людей, які мають серцево–судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що для пацієнтів доступні 200 ліків для лікування серцево-судинних захворювань, 48 – для лікування діабету ІІ типу, 15 – від бронхіальної астми та один препарат для лікування ревматичних хвороб.

Серед них 85 лікарських засобів пацієнт може отримати безоплатно. А саме: 62 препарати для лікування серцево-судинних захворювань, 17 – від діабету ІІ типу та 6 – від бронхіальної астми. За лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб пацієнт сплачує повну ціну.

«У 2020 році лікарі первинної медичної допомоги виписали своїм пацієнтам понад 12 млн е–рецептів. З них майже 63% – для пацієнтів старше 65 років», – зазначається у повідомленні.

З 1 квітня 2019 року паперовий рецепт перетворився на електронний.

«За результатами дослідження «Індекс здоров’я» 2019 року, більш ніж половина (57,5%) опитаних користувачів програми вважають, що у 2019 році ліки стали дійсно доступнішими, у порівнянні з 2018 роком», – додали у НСЗУ.