Вчені назвали фрукт, що допомагає зупинити рак



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Головна властивість плоду - уповільнення розвитку онкологічних захворювань

Плід кумквата необхідно приймати людям зі слабким імунітетом

Турецьке видання Sabah стверджує, що фрукт з сімейства цитрусових, відомий як кумкват, також званий декоративним мандарином, або золотим апельсином, здатний зупинити рак.

За даними видання, плід кумквата необхідно приймати людям зі слабким імунітетом, які часто хворіють на грип та сезонними вірусними захворюваннями.

Плоди рослини також корисні для шлунково-кишкового тракту.

Але головна властивість плоду - уповільнення розвитку онкологічних захворювань. Завдяки великій кількості флавоноїдів, що містяться у фрукті, він здатний зробити організм більш стійким до канцерогенів, які сприяють збільшенню пухлин.

Також в кумкват міститься велика кількість кальцію, що допомагає зміцненню кісток і запобігає появі зморшок, прищів і пігментних плям. Цей плід рекомендується вживати разом з шкіркою, а також готувати з нього варення і мармелад.