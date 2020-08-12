Не лише коронавірус: хворіти на грип українці стали значно більше, ніж торік



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Захворюваність на грип у першому півріччі виросла на близько 56%

У період з січня по червень 2020 року зареєстровано 23 тис. 919 хворих на грип, що на 55,9% більше, ніж минулого року. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я, пише УНН.

«З січня по червень 2020 року зареєстровано 2З тис. 919 хворих на грип проти 15 тис. 345 у 2019 році, що більше на 55,9%», - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що за 2020 рік інформація щодо смертності внаслідок грипу ще відсутня.

«Всього в сезон 2019-2020 років проти грипу вакциновано 238 тис. 79 осіб (0,6% від загальної кількості населення України). Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку», - повідомляється у відповіді на запит.

Зазначається, що, за даними вірусологічного моніторингу, на початку та в середині минулого епідемічного сезону 2019-2020 років в Україні в циркуляції переважали віруси грипу типу А, наприкінці сезону серед циркулюючих вірусів визначилися також віруси грипу типу В.

«За результатами дослідження штамів вірусів, циркулюючих на території країни, у референс-лабораторії колаборативного центру Всесвітньої організації охорони здоров'я (Велика Британія, м. Лондон) підтверджено, що домінуючим штамом вірус грипу типу А на території України був А(H1N1)pdm09 подібний до А/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09 та вірус грипу типу B/Victoria lineage», - йдеться у відповіді на запит.

Між іншим, медики радять киянам вакцинуватися від грипу через епідемію Covid-19.

Коронавірус в Україні

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Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Зазначимо, 12 серпня Кабінет міністрів затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.