Медики радять киянам вакцинуватися від грипу через епідемію Covid-19



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Чиновниця КМДА запевнила, що столиця готова до боротьби з епідемією коронавірусу

Директорка департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург порадила цього року вакцинуватися від грипу через епідемію Covid-19. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Київ».

Також Гінзбург розповіла, чому столиця, попри велику захворюваність на коронавірус, поки що залишається в «зеленій» зоні.

«Кількість виявлених випадків більша в Києві тому, що тут ще й більше проводиться тестів. Але мене як організаторку хвилює кількість людей, що потребують лікування в лікарнях. Столиця в «зеленій» зоні ще й тому, що порівняно з березнем вона готова до боротьби з епідемією. В декілька разів було збільшено ліжковий фонд в лікарнях. На сьогодні він заповнений на 48%. Закуплені тести. Зараз ми маємо можливість протягом кількох годин поставити діагноз. На понад 100 мільйонів гривень було закуплено медикаментів: противірусних, антибіотики та ін. І лікарні першої хвилі забезпечені на 100%», - розповіла чиновниця.

Але, на її думку, все одно не можна заспокоюватися. «Кожний має усвідомити, що цей вірус невідомий нікому в цілому світі. І що він прийшов на декілька років, а можливо й назавжди. І що в жодній країні на сьогодні специфічного 100%-го лікування ще немає».

Ставлення киян щодо епідемії Covid-19 Гінзбург порівняла із щепленням проти грипу: «Вже багато років з точки зору доказової медицини доведено, що в разі щеплення зменшуються інфікування та ускладнення. Але люди не прислуховуються до цієї інформації, і щорічно ми маємо смертність від ускладнень, викликаних грипом. І до речі, в цьому році, як ніколи, треба максимально провакцинуватись проти грипу в вересні-жовтні, особливо людям з групи ризику. Тому що грип знижує імунітет. І ніхто не гарантує, що після перенесення цієї хвороби, далі людина не підчепить Covid-19».

Також вона підтвердила, що немає гарантії стійкого імунітету до Covid-19. І дійсно, були випадки, коли одна й та сама людина інфікувалася кілька разів. А ще трапляються нехарактерні симптоми. Тож чиновниця закликала не ставити собі самостійно діагноз, а в будь-якому випадку звертатися до свого лікаря.

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Як повідомлялося, станом на ранок 11 серпня у Києві підтверджено 9687 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи.