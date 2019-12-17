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    Здоров'я

    Вчені назвали продукти, що викликають залежність

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    Найбільшу тягу викликають тістечка, шоколад, морозиво, печиво, піца, картопля фрі, чіпси, попкорн і чізбургери - Вчені назвали продукти, що викликають залежність
    Найбільшу тягу викликають тістечка, шоколад, морозиво, печиво, піца, картопля фрі, чіпси, попкорн і чізбургери

    Людям подобаються продукти, що за співвідношення вуглеводів і жиру схожі до грудного молока

    Вчені з університету Мічігану склали список продуктів, які викликають найсильніше звикання організму, повідомляє Daily Mail.

    Фахівці провели дослідження за участю добровольців, які розповіли про свої смакові переваги і розставили в анкетах продукти за харчовою привабливостю.

    Виявилося, що найбільшу тягу викликають тістечка, шоколад, морозиво, печиво, піца, картопля фрі, чіпси, попкорн і чізбургери.

    Всі ці продукти мають спільну рису - співвідношення вуглеводів і жиру в них схоже з грудним молоком. При цьому в ранньому віці мозок немовлят дуже чутливий до емоцій і запам'ятовує приємні відчуття, що виникли після їжі.

    Нагадаємо, американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу.

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    здоров'я продукти молочна продукція
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