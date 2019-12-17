Вчені назвали продукти, що викликають залежність



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Найбільшу тягу викликають тістечка, шоколад, морозиво, печиво, піца, картопля фрі, чіпси, попкорн і чізбургери

Людям подобаються продукти, що за співвідношення вуглеводів і жиру схожі до грудного молока

Вчені з університету Мічігану склали список продуктів, які викликають найсильніше звикання організму, повідомляє Daily Mail.

Фахівці провели дослідження за участю добровольців, які розповіли про свої смакові переваги і розставили в анкетах продукти за харчовою привабливостю.

Виявилося, що найбільшу тягу викликають тістечка, шоколад, морозиво, печиво, піца, картопля фрі, чіпси, попкорн і чізбургери.

Всі ці продукти мають спільну рису - співвідношення вуглеводів і жиру в них схоже з грудним молоком. При цьому в ранньому віці мозок немовлят дуже чутливий до емоцій і запам'ятовує приємні відчуття, що виникли після їжі.

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