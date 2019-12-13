Столична влада планує витратити мільярди гривень на оздоровлення киян



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Нещодавно капітально відремонтували Київську міську дитячу клінічну лікарню №2

На реконструкцію та ремонт лікарень буде спрямовано 5,6 млрд грн

На пленарному засіданні Київської міської ради 12 грудня депутати затвердили міську цільову програму «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки.

Відповідно до програми, місто протягом наступних трьох років планує виділити 14,5 млрд грн на оздоровлення киян. Ще 1,3 млрд грн має надійти з державного бюджету.

На реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, закупівлю обладнання для них та зведення нових лікарень із сучасною матеріально-технічною базою місто має намір виділити 5,6 млрд грн.

«Столична влада має ввести механізми часткового відшкодування вартості ліків для хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму та інші хвороби, якими страждають кияни. Загалом, підтримка містян, які потребують додаткової медичної допомоги та оперативного втручання, на рівні міста складатиме 6,8 млрд грн. На ці ж цілі з державного бюджету заплановано 1,3 млрд грн. Це протягом трьох наступних років. На боротьбу з орфанними захворюваннями заплановано понад 3 млрд грн», – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, міська цільова програма спрямована на приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, забезпечення розвитку первинної та вторинної медичної допомоги, підтримки киян, які потребують додаткової медичної допомоги. Також одне із завдань програми – своєчасне виявлення та профілактика захворювань. Зокрема на зменшення поширеності інфекційних хвороб місто та держава запланували виділити 54 млн грн протягом трьох наступних років.

Реалізація програми дасть можливість покращити якість надання медичної допомоги, створити цілісну систему інформаційного забезпечення, посилити кадровий потенціал медичної галузі.

Рішення підтримали 75 депутатів Київради.

Нагадаємо, на початку грудня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Київську міську дитячу клінічну лікарню №2. Цей заклад був побудований у 1975 році і відтоді там робили тільки косметичний ремонт. Минулого року в лікарні капітально відремонтували приймальне відділення. Цього року - відділення невідкладної допомоги та здійснили термосанацію будівель лікарні.