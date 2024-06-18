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Вчені виявили нові механізми розвитку інсульту – дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вчені виявили нові механізми розвитку інсульту – дослідження
Дані секвенування РНК як у всіх, так і в окремих клітинах, дозволяє вченим знаходити ключові ділянки в генних мережах, які можуть бути ефективнішими для лікування
фото з відкритих джерел

Circulation Research: Щоп'ять хвилин у когось трапляється інсульт, що призводить до крововиливу в мозок або ішемії

Міжнародна група вчених виявила нові механізми виникнення інсульту, вивчивши зміни у клітинах миші та людини. Результати дослідження були опубліковані у журналі Circulation Research.

Основним фактором виникнення інсульту є атеросклероз, який виражається затвердінням артерій. Ключову роль у цьому процесі відіграють різні типи клітин судинної стінки, такі як клітини ендотеліальні, гладком'язові клітини, а також імунні клітини і клітини, що сприяють запаленню.

У поточному дослідженні команда науковців використала секвенування одноклітинної РНК (Smart-Seq2) для створення найглибшого на сьогоднішній день набору багатовидових одноклітинних омічних даних по атеросклерозу. Було виявлено специфічні закономірності експресії генів, що лежать в основі трансформації судинних клітин і веде до прогресуючого атеросклерозу.

Дослідники виявили три субкластери клітин-макрофагів, пов'язаних із запаленням і багатих на білок Trem2, що характерно для хронічного атеросклерозу. Ці субкластери також характеризуються активними генами, які відповідають за трансформацію судинних клітин, що сприяє симптоматичному стенозу сонних артерій.

Дані секвенування РНК як у всіх, так і в окремих клітинах, дозволяє вченим знаходити ключові ділянки в генних мережах, які можуть бути ефективнішими для лікування.

«Такий підхід дозволяє нам знаходити ключові ділянки в генних мережах, які, ймовірно, будуть більш ефективними цілями лікування, ніж намагатися використовувати традиційний підхід «один ген за геном», особливо при складних захворюваннях», – заявив науковець Руусалепп.

Дослідження поєднує геноміку, клінічну медицину та громадську охорону здоров'я, тож реальні зміни потребують співпраці всіх сторін, вважають вчені.

Нагадаємо, емоції здатні вплинути на стан судин людини – найнебезпечнішим для роботи серцево-судинної системи, як встановили вчені, є гнів. Про дослідження вчених з Колумбійського університету пише Journal of the American Heart Association.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про наслідки війни на конференції з відновлення України у Берліні. Зокрема, за його словами, інсульти серед українців «помолодшали» на 10-15 років через війну і стрес. 

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Теги: вчені інсульт

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