У Новій Зеландії аукціоністи продали пташине перо за $28 тис.: у чому його особливість

Початкова ціна на перо становила $3 тис., однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд

На аукціоні продали одне перо вимерлого новозеландського птаха гуя за рекордні $28, 4 тис. Це найдорожче перо у світі, про це йдеться у повідомленні новозеландського аукціонного дому Webb's Auction House.

Зазначається, що початкова ціна на перо становила $3 тис., однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд – за перо такого ж птаха.

Керівниця відділу декоративного мистецтва аукціонного дому Webb's Лія Морріс розповіла, що продане перо було «в чудовому стані». Аукціонний дім обрамив перо за УФ-захисним склом і архівним папером, що означає, що воно зможе «прожити» в колекції ще довго.

Лише колекціонерам, які мають ліцензію в системі, було дозволено купувати перо, яке не можна вивезти з країни без дозволу Міністерства культури та спадщини Нової Зеландії.

Як повідомляє BBC, птах гуя вважався священним для народу маорі, а його пір'я були знаком статусу, яке часто носили як головні убори вожді та їхні сімʼї, а також дарували або продавали.

Ще причиною вимирання стало те, що європейські переселенці проводили широкомасштабне вирубування низинних лісів Північного острова з метою створення сільськогосподарських пасовищ. Більшість лісів були давніми екологічно складними комплексами, після вирубування яких гуя не змогла вижити в регенерованих вторинних лісах фото: J. G. Keulemans - Johannes G. Keulemans watercolour

Гуя був невеликим і співочим птахом у Новій Зеландії, який вирізнявся красивим опіренням з білим кінчиком по краях. Через це цей вид став мішенню для колекціонерів і торговців після того, як він набув популярності серед тих, хто прибув до Нової Зеландії, що призвело до його вимирання.

Останній раз гую бачили 28 грудня 1907 року поблизу гірського ланцюга Тараруа, однак окремі повідомлення про зустрічі з цими птахами з'являлися у Веллінгтоні аж до 1922 року, а в національному парку Ті Уревера – до 1960-х років.

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