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    Здоров'я

    Вчені вияснили, як запобігти раку

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    Вчені вияснили, як запобігти раку

    SA-4-1BBL максимально захищає організм від появи пухлини через два тижні після ін'єкції

    Розроблений вченими препарат для імунотерапії раку запобігає розвитку пухлин у майбутньому

    Про це повідомляє MedicalXpress.

    У ході дослідження здоровим мишам вводили рекомбінантний білок SA-4-1BBL, після чого гризунів через різні проміжки часу заражали клітинами, виділеними з пухлини шийки матки та легенів.

    Вчені виявили, що SA-4-1BBL максимально захищає організм від появи пухлини через два тижні після ін'єкції, а ефект тримається до восьми тижнів.

    SA-4-1BBL - інгібітор контрольних точок, тобто він вимикає механізми придушення імунної відповіді та підсилює дію протиракових вакцин.

    Ввчені планують протестувати SA-4-1BBL для імунопрофілактики у людей, схильних до певних видів раку або до передракових станів.

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