Медики розповіли про вплив татуювання на здоров'я



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Дотепер у більшості країн світу майстри тату і салони не регулюються законодавством, тому нагляд за ними є поверхневим

Татуювання можуть бути причиною не тільки інфекційних захворювань, але також алергічної реакції, хвороб шкіри, зараження крові і запалення лімфатичних вузлів - дерматолог

Вчені повідомили, що на сьогодні кожен 4 з 10 осіб у віці від 18 до 29 років носить татуювання: у половини з них є від 2 до 5 наколок.

Дослідники зазначають, що дотепер у більшості країн світу майстри тату і салони не регулюються законодавством, тому нагляд за ними є поверхневим.

«У деяких країнах існує обмеження на тату для неповнолітніх, але ніде не потрібне спеціальне ліцензування майстрів. Тільки вони самі можуть гарантувати, що завжди використовують чисті одноразові голки, найчастіше - на словах», - йдеться в оприлюдненому звіті науковців.

«Люди приходять в нашу клініку з неприємними реакціями на татуювання. Ви вводите чужорідне тіло через шкіру, і завжди є ризик. Іноді реакція може бути такою, про яку ви навіть не замислювалися», - говорить доктор Кристал Агух (Crystal Aguh), дерматолог в медичної школи університету Джона Хопкінса у США

Медик стверджує, що татуювання можуть стати причиною не тільки інфекційних захворювань, але також алергічної реакції, хвороб шкіри, зараження крові і запалення лімфатичних вузлів.

«Щоб уникнути їх, необхідно вибрати досвідченого майстра і дотримуватися всіх його порад по догляду за свіжою тату», - інформує доктор Кристал Агух.