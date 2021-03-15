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    Коронавірус на Буковині: за добу майже 400 нових інфікованих

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    Коронавірус на Буковині: за добу майже 400 нових інфікованих - Коронавірус на Буковині: за добу майже 400 нових інфікованих
    Коронавірус на Буковині: за добу майже 400 нових інфікованих

    Загалом на Буковині зафіксовано 62 410 випадків хвороби

    У Чернівецькій області за добу зафіксували 396 нових випадків інфікування Covid-19 також в області одужало 119 людей.

    Про це повідомляє в Facebook глави ОДА Сергій Осачук.

    Так, загалом на Буковині зафіксовано 62 410 випадків хвороби. За останню добу 119 людей одужало, 47 022 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1168 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 727 зразків та 295 експрес-тестів.

    Більше подробиць очільник ОДА не навів.

    Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 222 516 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 з них 28 303 — летальні.

    Респіраторну хворобу Covid-19 інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

    Теги: Чернівецька область хвороби час коронавірус
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