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    Виявлено несподіваний симптом дефіциту вітаміну B12

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    Оніміння кінцівок може бути ознакою дефіциту важливого вітаміну - Виявлено несподіваний симптом дефіциту вітаміну B12
    Оніміння кінцівок може бути ознакою дефіциту важливого вітаміну
    Фото: daily-med.com.ua

    У разі оніміння пальців рук і ніг слід звертатися до лікаря

    Поколювання й оніміння пальців рук і ніг можуть бути ознакою дефіциту життєво важливого вітаміну B12. Про це повідомляє британське видання Express із посиланням на вчених Мічиганського університету охорони здоров'я.

    Вітамін B12 відповідає за роботу нервової системи, вироблення еритроцитів і ДНК. Його брак в організмі може призвести до пошкодження нервів і стати причиною поколювання й оніміння в руках і ногах, м'язової слабкості і втрати рефлексів.

    Пошкодження нервів, своєю чергою, викликає дискомфорт в руках і ногах. Незвичайні оніміння і поколювання не повинні лякати, але якщо такі симптоми з'являються занадто часто, то потрібно звернутися до лікаря, пройти обстеження і почати лікування.

    Нагадаємо, американський фармацевт Сьюзі Коен розкрила на своєму особистому сайті перелік незвичайних симптомів нестачі вітаміну D.

    Лікарка зазначила, що при дефіциті цього вітаміну з'являються акне, аритмія серця, високий кров'яний тиск, сльозливість, втома, роздратований кишечник, здуття живота, сухий кератокон'юнктивіт, біль у тілі, слабкість м'язів, зниження когнітивних функцій, невропатія, макулодистрофії, загострення аутоімунних захворювань, хрипіння, алергія, червоний плоский лишай.

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    Теги: здоров'я лікар хвороби
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    Виявлено несподіваний симптом дефіциту вітаміну B12