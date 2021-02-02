Лікар змінила свою зовнішність і назвала причину любові пацієнтів до пластики

Хірургічне втручання може понести за собою ряд побічних ефектів і небезпечних для життя наслідків

Більшість людей звертаються до лікарів, щоб позбутися асиметрії обличчя

Косметолог змінила свою зовнішність і назвала причину любові пацієнтів до пластики в умовах самоізоляції, введеної через пандемію коронавірусу. Її слова наводить Daily Mail.

За словами 36-річної докторки лондонської клініки Tempus Ніни Бал, популярність інвазивних і хірургічних процедур пов'язані з частими відеоконференціями з колегами по роботі.

«Зазвичай ми не бачимо себе, коли говоримо, але зараз люди стали звертати увагу на те, чого раніше у собі не помічали», – сказала лікар.

Багато людей звертаються до лікарки зі скаргами на асиметрію обличчя і зморшки.

«Поки я не побачив своє обличчя під час конференції, я навіть не знав, що воно нерівне!», «Я не знала, що так хмурюся, коли говорю, це змушує мене виглядати сердитою», – писали вони спеціалістка.

Згідно з матеріалом, у грудні 2020 роки Ніна Бал сама перенесла блефаропластику – операцію зі зміни форми повік, яка передбачає висічення надлишків шкірного покриву і жирових утворень. Попри свій досвід, доктор пояснила, що хірургічне втручання може понести за собою ряд побічних ефектів і небезпечних для життя наслідків. З цієї причини, якщо є можливість уникнути операції і обійтися уколами ботокс і гіалуронової кислоти, – краще вибрати саме цей варіант.

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