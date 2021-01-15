Вчені назвали симптом нестачі вітаміну B12, який відповідає за нервову систему

Дзвін у вухах може бути пов'язаний з нестачею вітаміну В12

Дзвін у вухах може бути пов'язаний з нестачею вітаміну В12

Дефіцит вітаміну призводить до погіршення зв'язку між нервами

Регулярний дзвін у вухах може бути пов'язаний із серйозними проблемами зі здоров'ям. Про це повідомила газета Express із посиланням на американських дослідників.

Так, вчені встановили, що дзвін у вухах - тинітус, свідчить про нестачу в організмі вітаміну B12, який також називають кобаламіном.

Він відповідає за роботу нервової системи і бере участь у виробленні еритроцитів і ДНК. Також B12 необхідний для виробництва мієліну - захисної оболонки нервів.

Дефіцит вітаміну призводить до погіршення зв'язку між нервами, що може сприяти виникненню дзвону у вухах. Нестача B12 може стати причиною поколювання та оніміння в руках і ногах, м'язової слабкості й втрати рефлексів.

Найбільше вітаміну В12 міститься в продуктах тваринного походження - у печінці, яловичині, свинині, баранині, яйцях і грудинці індички. Для його поповнення в організмі також потрібно вживати молоко, сир, тріску, кету, скумбрію, креветки і мідії.

Тинітус - дзвін або шум у вухах без зовнішнього акустичного стимулу. Його відчувають як гул, шипіння, свист, дзвін, шум падаючої води, стрекотіння коників. Щоб побороти недугу, використовують консервативні методи лікування: медикаментозну терапію, фізіотерапію, рефлексотерапію і слухопротезування.

До слова, в Україні почали діяти нові правила виклику та приїзду швидкої допомоги. Тепер швидка виїжджає тільки до тих пацієнтів, які перебувають на межі життя і смерті. Визначають критичний стан диспетчери гарячої лінії 103 і якщо вони щось не так зрозуміли, то отримають догану.

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