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Революційне відкриття: вчені винайшли препарат, що уповільнює  хворобу Альцгеймера

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Революційне відкриття: вчені винайшли препарат, що уповільнює  хворобу Альцгеймера
Леканемаб не матиме значного впливу на тих, хто вже живе з деменцією, але це має суттєво змінити ситуацію для майбутніх поколінь
фото з відкритих джерел

Новий препарат під назвою леканемаб дає лише частковий ефект 

Перший медичний препарат, що уповільнює руйнування мозку при хворобі Альцгеймера, вчені назвали революційним. Прорив у дослідженнях поклав край десятиліттям невдач і показав, що нова ера ліків для лікування хвороби Альцгеймера – найпоширенішої форми недоумства – можлива, повідомляє ВВС.

Однак новий препарат під назвою леканемаб дає лише частковий ефект, і про його ефективність поки ведуться суперечки. Крім того, препарат діє на ранніх стадіях захворювання, тому, поки не трапиться такого ж прориву в діагностиці, більшості людей він не допоможе. 

Леканемаб діє на білкову масу, яка називається бета-амілоїдом, яка накопичується в мозку людей з хворобою Альцгеймера. Леканемаб – це антитіло, подібне до того, яке організм виробляє для боротьби з вірусами або бактеріями. Він дає імунній системі команду очистити мозок від амілоїду. Амілоїд – це білок, який накопичується в проміжках між нейронами в мозку і утворює характерні бляшки – ознаки хвороби Альцгеймера. 

У масштабному дослідженні взяли участь 1795 добровольців з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Вони отримували препарат кожні два тижні.

Хвороба Альцгеймера довгий час не піддавалася зусиллям медиків, і тому не дивно, що деякі вважають нові ліки тріумфом. Наразі людям з хворобою Альцгеймера призначаються інші препарати, які допомагають впоратися з симптомами, але жоден з них не змінює перебіг хвороби.

Результати, представлені на конференції Clinical Trials on Alzheimer's Disease в Сан-Франциско і опубліковані в журналі New England Journal of Medicine, не дозволяють вважати леканемаб панацеєю. Хвороба продовжувала впливати на мозок, але за 18 місяців лікування цей процес сповільнився приблизно на чверть.

Американські регулятори вже розглядають отримані результати і незабаром повинні прийняти рішення про те, чи можна схвалити леканемаб для широкого застосування. Розробники препарату – фармацевтичні компанії Eisai і Biogen – планують почати процес сертифікації ліків в інших країнах в наступному році. 

У леканемаба є і побічні ефекти. Сканування мозку показало ризик крововиливів у мозок (17% учасників) та набряку мозку (13%). Загалом, 7% людей, які отримували препарат, були змушені припинити його прийом через побічні ефекти.  

У світі налічується понад 55 млн хворих на Альцгеймера, а до 2050 року, за прогнозами, їх буде 139 млн.

Теги: хвороба хвороби лікар

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