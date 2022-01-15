В Україні відчутно подорожчали тепличні овочі

Ціна на огірки та помідори «підстрибнула» на третину

У європейських країнах ціни пішли на спад

В Україні різко зросли в ціні тепличні помідори та огірки через нестабільне постачання імпортних овочів. Про це свідчать результати моніторингу ринку, проведеного експертами організації EastFruit.

Фахівці зазначають, що в Україні подорожчали помідори та огірки, хоча у європейських країнах ціни пішли на спад.

Таку ситуацію експерти пояснюють нестабільним постачанням імпортних овочів до нашої країни.

Крім того, негативно вплинув той факт, що місцева українська продукція майже не була представлена на вітчизняному ринку. Як результат, тепличний огірок в Україні подорожчав до 65 гривень.

Схожа ситуація з помідорами – зростання цін на овоч зафіксовано не лише в нашій країні, а й у Молдові та Грузії.

«В Україні, Молдові та Грузії пропозиція місцевих томатів була недостатньою, і постачальники імпортної продукції змогли безперешкодно підвищувати ціни», – пояснюють експерти у своєму звіті.

Отож до 14 січня тепличний помідор на українському ринку встиг подорожчати майже на третину – до 42 гривень.

Нагадаємо, Держстат підрахував, як за рік змінилися ціни на алкоголь і цигарки.

Раніше стало відомо, що один із найдешевших овочів стрімко дорожчає.

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