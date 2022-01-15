  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні відчутно подорожчали тепличні овочі

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ціна на огірки та помідори &laquo;підстрибнула&raquo; на третину - В Україні відчутно подорожчали тепличні овочі
    Ціна на огірки та помідори «підстрибнула» на третину
    фото з відкритих джерел

    У європейських країнах ціни пішли на спад

    В Україні різко зросли в ціні тепличні помідори та огірки через нестабільне постачання імпортних овочів. Про це свідчать результати моніторингу ринку, проведеного експертами організації EastFruit.

    Фахівці зазначають, що в Україні подорожчали помідори та огірки, хоча у європейських країнах ціни пішли на спад.

    Таку ситуацію експерти пояснюють нестабільним постачанням імпортних овочів до нашої країни.

    Крім того, негативно вплинув той факт, що місцева українська продукція майже не була представлена на вітчизняному ринку. Як результат, тепличний огірок в Україні подорожчав до 65 гривень.

    Схожа ситуація з помідорами – зростання цін на овоч зафіксовано не лише в нашій країні, а й у Молдові та Грузії.

    «В Україні, Молдові та Грузії пропозиція місцевих томатів була недостатньою, і постачальники імпортної продукції змогли безперешкодно підвищувати ціни», – пояснюють експерти у своєму звіті.

    Отож до 14 січня тепличний помідор на українському ринку встиг подорожчати майже на третину – до 42 гривень.

    Нагадаємо, Держстат підрахував, як за рік змінилися ціни на алкоголь і цигарки.

    Раніше стало відомо, що один із найдешевших овочів стрімко дорожчає.

    Читайте також:
    Теги: ціни овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні відчутно подорожчали тепличні овочі