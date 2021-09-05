Як захистити себе в сезон респіраторних вірусних інфекцій: поради лікаря

Заходи захисту однакові для корона вірусу, грипу і ГРВІ

Осінь традиційно означає сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. З середини серпня у столиці вже почали фіксувати зростання захворюваності на грип та ГРВІ, що означає необхідність почати готуватись до холодного сезону. Про те, як зміцнити імунітет, та уникнути інфікування розповів лікар-експерт з громадського здоров’я Отто Стойка, пише УНН.

Причиною зростання вірусних захворювань восени є велике скупчення людей у закритих приміщеннях. Як розповів лікар-експерт Отто Стойка, шляхи інфікування коронавірусом і іншими респіраторними хворобами однакові – це контактний та краплинний шляхи, тому рекомендації для запобігання інфікування в обох випадках однакові.

«Ці заходи із захисту, які працюють для запобігання коронавірусу – працюють при ГРВІ: провітрювання приміщень, гарна вентиляція, соціальна дистанція, ретельне миття рук. Як банально це не звучить, але саме такі міри дійсно знижують ризики захворіти», – наголосив лікар.

Не менш важливим є зміцнення імунітету. Напередодні холодного сезону, коли ще є доступ до свіжих овочів та фруктів, лікар рекомендує отримувати вітаміни та всі необхідні ферменти саме з них.

За словами Отто Стойки, кожен день здорова людина має з’їдати жменю ягід, дві порції фруктів та тир порції овочів.

«Якщо казати про вітаміни, то всі останні ретельні наукові дослідження показують, що вітаміни засвоюються з овочів, фруктів, і ягід. Тому, якщо не має спеціальних показань, які треба уточнити в свого сімейного лікаря для прийняття саме вітамінів у ін’єкціях та пігулках, людям у звичайному стані достатньо багато різноманітних елементів є у продуктах харчування. І тим більше, що вони у поєднанні з природними сполуками гарно засвоюються», – наголошує він.

Зокрема, Отто Стойка розповів, що в одному яблуку знаходиться близько 25 мг вітаміну С, а у засвоюванні він не поступається вітаміну С у пігулках.

«В продуктах харчування, що важливо, актуальними є не тільки вітаміни, а і фітонутрієнти, антиоксиданти, які покращують обмін речовин, і допомагають імунній системі. Це різні овочі та фрукти. Наприклад, темні ягоди – чорниця, брусниця, лісова малина. В них є, в першу чергу, вітамін С, при тому, що у чорних ягодах багато антиоксидантів», – додає він.

Серед ягід з великою кількістю вітамінів лікар називає малину, яка має багато калію, що є корисним для серцево-судинної системи, а також вітамін В4.

«Щодо овочів, рекомендується вживати зелень, і різні види капусти. Білокачанна капуста має вітамін С. Там також є вітаміни групи В, В1, В6, і, також, мінеральні речовини – калій, фосфор, йод, і залізо», – резюмував лікар.

Нагадаємо, вчені з Північно-Західного університету США провели дослідження, в ході якого встановили, скільки в середньому зберігається імунна відповідь організму людини на вірус Covid-19 за умови вакцинації препаратами Pfizer та Moderna.

Читайте також: