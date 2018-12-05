Янукович може поїхати на лікування в Ізраїль – адвокат



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Захисник Віктора Януковича не розкрив деталей діагнозу й назви клініки

Адвокат запевняє, що травма у Януковича «дуже серйозна»

Звинуваченому у держзраді екс-президентові втікачу України Віктору Януковичу, який у листопаді травмував ногу, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

Про це повідомив у вівторок в Facebook його адвокат Олександр Горошинський за результатами поїздки у Москву.

«Приїхав у Москву з питання запланованого судового засідання 5 грудня. На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося. Вийшло лише побачитися із запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом. Пана Аттіаса запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування Віктора Федоровича», - йдеться у повідомленні.

За словами Горошинського, у ході зустрічі Аттіас розповів, що представники Януковича звернулися до нього в 20-х числах листопада. Вивчивши медичні документи, лікар визнав необхідним провести огляд пацієнта.

«За результатами нашого візиту й огляду можу сказати, що травма дуже серйозна. На мій погляд, потрібні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження й лікування у нашій клініці в Ізраїлі. Ми обговорюватимемо таку можливість з пацієнтом і, ймовірніше, організовуватимемо його переїзд», - цитує адвокат ізраїльського лікаря.

Горошинський також повідомив, що за результатами зустрічі Аттіас передав йому експертні висновки.

«Відразу скажу, що не можу розкривати деталей діагнозу й назви клініки. Передані мені доктором Аттіасом документи негайно подам до Оболонського суду після мого повернення», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 18 листопада російські ЗМІ повідомили, що Янукович у нерухомому стані був шпиталізований до московської клініки імені Скліфосовського. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

Один з його адвокатів Олександр Горошинський заявив, що Янукович лікуватиметься у одній з російських клінік щонайменше три тижні