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    Здоров'я

    Янукович може поїхати на лікування в Ізраїль – адвокат

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    Захисник Віктора Януковича&nbsp;&nbsp;не розкрив деталей діагнозу й назви клініки - Янукович може поїхати на лікування в Ізраїль – адвокат
    Захисник Віктора Януковича  не розкрив деталей діагнозу й назви клініки

    Адвокат запевняє, що травма у Януковича «дуже серйозна»

    Звинуваченому у держзраді екс-президентові втікачу України Віктору Януковичу, який у листопаді травмував ногу, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

    Про це повідомив у вівторок в Facebook його адвокат Олександр Горошинський за результатами поїздки у Москву.

    «Приїхав у Москву з питання запланованого судового засідання 5 грудня. На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося. Вийшло лише побачитися із запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом. Пана Аттіаса запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування Віктора Федоровича», - йдеться у повідомленні.

    За словами Горошинського, у ході зустрічі Аттіас розповів, що представники Януковича звернулися до нього в 20-х числах листопада. Вивчивши медичні документи, лікар визнав необхідним провести огляд пацієнта.

    «За результатами нашого візиту й огляду можу сказати, що травма дуже серйозна. На мій погляд, потрібні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження й лікування у нашій клініці в Ізраїлі. Ми обговорюватимемо таку можливість з пацієнтом і, ймовірніше, організовуватимемо його переїзд», - цитує адвокат ізраїльського лікаря.

    Горошинський також повідомив, що за результатами зустрічі Аттіас передав йому експертні висновки.

    «Відразу скажу, що не можу розкривати деталей діагнозу й назви клініки. Передані мені доктором Аттіасом документи негайно подам до Оболонського суду після мого повернення», - зазначив адвокат.

    Нагадаємо, 18 листопада російські ЗМІ повідомили, що  Янукович у нерухомому стані був шпиталізований до московської клініки імені Скліфосовського. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

    Один з його адвокатів Олександр Горошинський заявив, що Янукович лікуватиметься у одній з російських клінік щонайменше три тижні

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