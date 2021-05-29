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    За добу у Збройних силах зафіксували шість нових випадків коронавірусу

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    За минулу добу проти коронавірусу у ЗСУ щеплено 827 осіб - За добу у Збройних силах зафіксували шість нових випадків коронавірусу

    За минулу добу проти коронавірусу у ЗСУ щеплено 827 осіб

    Фото з відкритих джерел

    Загалом у ЗСУ за час пандемії сталися 93 летальні випадки

    У Збройних силах України станом на 29 травня на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 168 осіб, за добу виявлено шість випадків інфікування.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 29 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 168 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 24896 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 45 осіб.

    Повідомляється також, що за минулу добу проти коронавірусу у ЗСУ щеплено 827 осіб. Загалом ід початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 55 791 особа отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу, зокрема 3305 військових медиків. Повністю вакциновано 2228 осіб.

    Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

    Як повідомлялося, за минулу добу проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857. Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області.

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    Теги: ЗСУ епідемія вакцинація коронавірус
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    За добу у Збройних силах зафіксували шість нових випадків коронавірусу