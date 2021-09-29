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    За добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу

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    За весь час пандемії Covid-19 підхопили&nbsp;2,4 млн українців - За добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу
    За весь час пандемії Covid-19 підхопили 2,4 млн українців
    фото: glavcom.ua

    Напередодні з коронавірусом госпіталізовано 2 855 осіб

    За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204). Про це повідомляє прессслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 855 осіб, летальних випадків – 217, одужало – 3 281 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – трохи більше 42 тис. осіб,
    • методом ІФА – майже 11 тис. осіб,
    • експрес-тестами – 39,7 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,4 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – 56 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

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    Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.

    Нагадаємо, у будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу