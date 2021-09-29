За добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу
Напередодні з коронавірусом госпіталізовано 2 855 осіб
За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204). Про це повідомляє прессслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 855 осіб, летальних випадків – 217, одужало – 3 281 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – трохи більше 42 тис. осіб,
- методом ІФА – майже 11 тис. осіб,
- експрес-тестами – 39,7 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,4 млн осіб;
- одужало – 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – 56 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.
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