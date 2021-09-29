За добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії Covid-19 підхопили 2,4 млн українців

Напередодні з коронавірусом госпіталізовано 2 855 осіб

За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204). Про це повідомляє прессслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 855 осіб, летальних випадків – 217, одужало – 3 281 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – трохи більше 42 тис. осіб,

методом ІФА – майже 11 тис. осіб,

експрес-тестами – 39,7 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,4 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – 56 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.

Нагадаємо, у будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал.